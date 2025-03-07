Детям-сиротам из Красноярского края начали выдавать жилищные сертификаты. Об этом рассказали в краевом министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
В этом году сертификаты получат не менее 385 детей-сирот. Сумма выплаты составит три миллиона 399 тысяч рублей.
На сертификаты смогут претендовать жители Красноярского края старше 21 года, которые учатся в вузах, служат в армии или имеют трудовой стаж. Как отмечают в министерстве, у претендентов не должно быть долгов по алиментам и незакрытых судимостей.
Чтобы получить сертификат, необходимо обратиться в администрацию по месту жительства, уточнили в ведомстве.