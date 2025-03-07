Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каток на Адмиралтейской площади в Воронеже завершил работу

Из-за резкого потепления ледовую арену пришлось закрыть немного раньше обозначенного срока. О завершении работы катка и планах по его развитию в следующем году в своем телеграм-канале рассказал мэр Сергей Петрин.

По словам градоначальника, локация украшенной и обновленной Адмиралтейской площади в принципе оказалась востребована у воронежцев — ее за зимний сезон посетили 207 тысяч человек. Разобрать конструкции планируют в ближайшее время. Также мэр отметил, что замечания горожан относительно работы катка учтут в будущем. Так, в частности, следующей зимой хотят увеличить площадь арены, добавить детскую зону и расширить парковку.