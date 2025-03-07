По словам градоначальника, локация украшенной и обновленной Адмиралтейской площади в принципе оказалась востребована у воронежцев — ее за зимний сезон посетили 207 тысяч человек. Разобрать конструкции планируют в ближайшее время. Также мэр отметил, что замечания горожан относительно работы катка учтут в будущем. Так, в частности, следующей зимой хотят увеличить площадь арены, добавить детскую зону и расширить парковку.
Каток на Адмиралтейской площади в Воронеже завершил работу
Из-за резкого потепления ледовую арену пришлось закрыть немного раньше обозначенного срока. О завершении работы катка и планах по его развитию в следующем году в своем телеграм-канале рассказал мэр Сергей Петрин.