Каток на Адмиралтейской площади в Воронеже завершил работу

По словам градоначальника, локация украшенной и обновленной Адмиралтейской площади в принципе оказалась востребована у воронежцев — ее за зимний сезон посетили 207 тысяч человек. Разобрать конструкции планируют в ближайшее время. Также мэр отметил, что замечания горожан относительно работы катка учтут в будущем. Так, в частности, следующей зимой хотят увеличить площадь арены, добавить детскую зону и расширить парковку.