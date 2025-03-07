Минэнерго: ядерное топливо из Беларуси будут вывозить в РФ и вернут после переработки

— Нам предстоит вывозить ядерное топливо из Беларуси в Россию, там его перерабатывать, и результаты переработки возвращать в республику. Вот такой истории между двумя государствами еще не было, и соответствующая программа нужна, — сказал замминистра энергетики Беларуси Денис Мороз, слова которого приводит названный источник.