Минэнерго: ядерное топливо из Беларуси будут вывозить в РФ и вернут после переработки

В Минэнерго Беларуси проинформировали, как пишет Sputnik.by, о том, что отработанное ядерное топливо вывезут с Белорусской атомной электростанции в РФ на переработку, а отходы, которые не подлежат регенерации, будут возвращены в республику для захоронения.
Соответствующий механизм содержится в белорусско-российском проекте союзной программы в сфере обращения с радиоактивными отходами. В настоящее время инициатива проходит согласование.
— Нам предстоит вывозить ядерное топливо из Беларуси в Россию, там его перерабатывать, и результаты переработки возвращать в республику. Вот такой истории между двумя государствами еще не было, и соответствующая программа нужна, — сказал замминистра энергетики Беларуси Денис Мороз, слова которого приводит названный источник.
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