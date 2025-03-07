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Крупная авария на сетях обесточила Ялту

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости Крым. Ялта и два прилегающих населенных пункта остались без света из-за аварии в пятницу утром. Об этом сообщает пресс-служба компании «Крымэнерго».

Источник: РИА "Новости"

По данным предприятия, без света остаются Ялта, поселки Виноградное и Ливадия.

«Работает аварийная бригада. Планируемое время восстановления электроснабжения — три часа», — проинформировали в пресс-службе.

Аварии на сетях в Крыму происходят регулярно. Так, в четверг из-за аварии без света оставались два населенных пункта Судакского городского округа, а в среду — восемь населенных пунктов Советского района Крыма. Для улучшения качества поставляемой электроэнергии Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных подстанциях, сообщал ранее глава региона Сергей Аксенов. Эта работа ведется.