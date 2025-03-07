Крупная авария на сетях обесточила Ялту

Аварии на сетях в Крыму происходят регулярно. Так, в четверг из-за аварии без света оставались два населенных пункта Судакского городского округа, а в среду — восемь населенных пунктов Советского района Крыма. Для улучшения качества поставляемой электроэнергии Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных подстанциях, сообщал ранее глава региона Сергей Аксенов. Эта работа ведется.