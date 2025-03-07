В Красноярске на острове Татышев проснулись суслики

На острове Татышев в Красноярске жители стали свидетелями пробуждения сусликов, которые в этом году вышли из зимней спячки несколько раньше обычного.
С каждым годом растет число желающих увидеть этих милых зверьков и угостить их после долгого сна. Однако стоит помнить, что сейчас суслики особенно голодные и могут проявлять агрессию.
Специалисты настоятельно рекомендуют не приближаться к животным и не кормить их с рук. Суслики могут быть переносчиками гельминтов и различных заболеваний, включая бешенство, туляремию и листериоз. Будьте осторожны и соблюдайте дистанцию!