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В Красноярске на острове Татышев проснулись суслики

Об этом рассказали в краевом Роспотребнадзоре.

Источник: МК

На острове Татышев в Красноярске жители стали свидетелями пробуждения сусликов, которые в этом году вышли из зимней спячки несколько раньше обычного.

С каждым годом растет число желающих увидеть этих милых зверьков и угостить их после долгого сна. Однако стоит помнить, что сейчас суслики особенно голодные и могут проявлять агрессию.

Специалисты настоятельно рекомендуют не приближаться к животным и не кормить их с рук. Суслики могут быть переносчиками гельминтов и различных заболеваний, включая бешенство, туляремию и листериоз. Будьте осторожны и соблюдайте дистанцию!