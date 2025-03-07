Иномарка едва не сбила маму с коляской в Новосибирске

В Новосибирске Honda Accord на скорости выехала на тротуар и едва не сбила женщину с коляской, а также мужчину с собакой. Однако автомобиль все-таки снес ограждение, а затем врезался в крыльцо.
ДТП произошло утром 7 марта на перекрестке улицы Крылова и Красного проспекта. На видео, опубликованном в Telegram-канале «АСТ-54 Black», видно, что женщина смогла избежать наезда иномарки, так как машина промчалась мимо нее. Мужчина с собакой оказался ближе, однако пес смог выскочить из-под колес.
Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирска, ДТП было оформлено с материальным ущербом, никто не пострадал.