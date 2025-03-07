Из-за 8 марта в Новосибирске изменили график выплаты некоторых пособий

В 2025 году Международный женский день выпал на субботу. Это повлекло изменения в графике выплат пенсий и пособий. Жителям Новосибирска рассказали, когда ждать перечислений.
Об этом рассказали в пресс-службе Отделения СФР по региону.
Так как 8 марта — это выходной день, то пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет перечислят в банк в пятницу, 7 марта.
Кроме того, специалисты ведомства опубликовали график других выплат в марте.
3 марта новосибирцы должны были получить: единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам; пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет неработающим родителям; выплаты в связи с рождением/усыновлением первого ребёнка до трёх лет; выплата на детей военнослужащих.
5 марта — выплата из средств материнского капитала.
11 марта ожидается выплата пенсий (через банк), а 21 марта — второй поток.
Стоит учитывать, что средства перечисляют в течение всего дня. Если они так и не поступили на счёт, в СФР посоветовали обратиться в банк.