Из-за 8 марта в Новосибирске изменили график выплаты некоторых пособий

3 марта новосибирцы должны были получить: единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам; пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет неработающим родителям; выплаты в связи с рождением/усыновлением первого ребёнка до трёх лет; выплата на детей военнослужащих.