Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за 8 марта в Новосибирске изменили график выплаты некоторых пособий

Специалисты СФР рассказали, когда ждать перечисления денежных средств.

Источник: Reuters

В 2025 году Международный женский день выпал на субботу. Это повлекло изменения в графике выплат пенсий и пособий. Жителям Новосибирска рассказали, когда ждать перечислений.

Об этом рассказали в пресс-службе Отделения СФР по региону.

Так как 8 марта — это выходной день, то пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет перечислят в банк в пятницу, 7 марта.

Кроме того, специалисты ведомства опубликовали график других выплат в марте.

3 марта новосибирцы должны были получить: единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам; пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет неработающим родителям; выплаты в связи с рождением/усыновлением первого ребёнка до трёх лет; выплата на детей военнослужащих.

5 марта — выплата из средств материнского капитала.

11 марта ожидается выплата пенсий (через банк), а 21 марта — второй поток.

Стоит учитывать, что средства перечисляют в течение всего дня. Если они так и не поступили на счёт, в СФР посоветовали обратиться в банк.