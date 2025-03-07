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Прибытие рейса S7 из Красноярска в Новосибирск задерживается на 11 часов

Причиной послужило позднее прибытие борта.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В Новосибирском аэропорту Толмачёво им. Покрышкина на 11 часов задерживается прибытие рейса авиакомпании S7 Airlines из Красноярска. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

В пресс-службе Толмачёво агентству ТАСС сообщили, что задержка связана с поздним прибытием рейса.

По данным онлайн-табло, рейс S7 должен был приземлиться в Новосибирске в 5:40 пятницы, 7 марта, новое время прибытия — 16:27 (12:27). Таким образом, задержка составит более 11 часов.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что владельца аэропорта Толмачево оштрафовали на 650 тысяч за цены на парковку.