Омская область в числе регионов с самыми большими задержками ввода жилья

На федеральном уровне ситуация с вводом жилья улучшилась. В 2024 году средний перенос сроков по стране снизился на 17%. В январе 2025 года этот показатель составил 4 месяца, а с учетом приостановленных объектов — 6,9 месяца, что на 0,8 месяца меньше, чем годом ранее.