Омская область в числе регионов с самыми большими задержками ввода жилья

В Омской области сроки сдачи новых жилых объектов в среднем задерживаются на 22,2 месяца, что является одним из самых высоких показателей в стране. Об этом свидетельствуют данные портала «Единый ресурс застройщиков».
По продолжительности переносов регион уступает лишь Ингушетии, где средняя задержка составляет 39,3 месяца. В Вологодской области аналогичный показатель — 20,1 месяца. Минимальные сроки переноса зафиксированы в Кировской и Новгородской областях, а также на Камчатке — всего 0,1 месяца.
На федеральном уровне ситуация с вводом жилья улучшилась. В 2024 году средний перенос сроков по стране снизился на 17%. В январе 2025 года этот показатель составил 4 месяца, а с учетом приостановленных объектов — 6,9 месяца, что на 0,8 месяца меньше, чем годом ранее.