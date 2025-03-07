В Иркутской области расширенные диапазоны электропотребления действуют 9 месяцев

Напомним, ранее расширенные диапазоны действовали лишь с января по апрель, а в остальное время первый диапазон был определен на уровне 3 900 кВт*ч, второй — 6 000 кВт*ч. Теперь они будут применяться лишь летом. Благодаря этому сибиряки смогут значительно сэкономить на оплате за электричество.