В Иркутской области расширенные диапазоны электропотребления действуют 9 месяцев

В Иркутской области изменили сроки действия увеличенных диапазонов электропотребления для жителей, подтвердивших наличие электроотопления — с января по май и с сентября по декабрь. В эти месяцы первый диапазон составляет 7 020 кВт*ч, второй — 10 800 кВт*ч. Как стало известно КП-Иркутск, соответствующий указ уже подписан и издан.
Напомним, ранее расширенные диапазоны действовали лишь с января по апрель, а в остальное время первый диапазон был определен на уровне 3 900 кВт*ч, второй — 6 000 кВт*ч. Теперь они будут применяться лишь летом. Благодаря этому сибиряки смогут значительно сэкономить на оплате за электричество.
Отметим, что расширенные диапазоны действуют для негазифицированных и официально зарегистрированных жилых и садовых домов. Чтобы воспользоваться льготой нужно подать документы, доказывающие наличие электроотопления. На сегодняшний день продолжается анализ электропотребления, после чего эксперты сформируют дальнейшие предложения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Иркутская область заняла первое место среди регионов России по лесным доходам.