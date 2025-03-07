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В Иркутской области расширенные диапазоны электропотребления действуют 9 месяцев

Это касается лишь тех, кто подтвердил наличие электроотопления.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области изменили сроки действия увеличенных диапазонов электропотребления для жителей, подтвердивших наличие электроотопления — с января по май и с сентября по декабрь. В эти месяцы первый диапазон составляет 7 020 кВт*ч, второй — 10 800 кВт*ч. Как стало известно КП-Иркутск, соответствующий указ уже подписан и издан.

Напомним, ранее расширенные диапазоны действовали лишь с января по апрель, а в остальное время первый диапазон был определен на уровне 3 900 кВт*ч, второй — 6 000 кВт*ч. Теперь они будут применяться лишь летом. Благодаря этому сибиряки смогут значительно сэкономить на оплате за электричество.

Отметим, что расширенные диапазоны действуют для негазифицированных и официально зарегистрированных жилых и садовых домов. Чтобы воспользоваться льготой нужно подать документы, доказывающие наличие электроотопления. На сегодняшний день продолжается анализ электропотребления, после чего эксперты сформируют дальнейшие предложения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что Иркутская область заняла первое место среди регионов России по лесным доходам.