На уфимской улице Авроры на две недели ограничат движение из-за устройства водоснабжения

В Уфе на две недели перекроют улицу Авроры. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
Ограничение, которое связано с устройством водоснабжения строящегося жилого дома, будет действовать с 10 по 23 марта на половине полосы движения по четной стороне Авроры от дома № 18 до улицы Расула Гамзатова.
Власти столицы Башкирии просят жителей и гостей города отнестись с пониманием к временным ограничениям и рекомендуют заранее планировать свой маршрут.
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