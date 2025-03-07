Прокурор запросил до 20 лет для обвиняемых в хищении 1,7 млн руб. у Волочковой

Следствие установило, что физические лица заключали договор с кипрской компанией QB CAPITAL CY LTD (QCCI LTD) якобы для более привлекательных доходов за счет инвестиций за границу. На деле же QBF обходила российские законы, беря деньги в «доверительное управление», потому что в этом случае им не нужно было лицензировать свои услуги и за ними не наблюдал Центробанк. При этом до 2017 года у них все же была компания с лицензией. Клиенты в том числе подписывали договор и с этим ООО, но по факту их деньги сразу же выводили в офшоры.