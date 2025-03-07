Омичам рассказали, когда дешевле ездить на такси 7 и 8 марта

Спрос на такси начнёт расти уже днём 7 марта, когда многие уезжают с работы пораньше или отправляются за город. Пиковые часы приходятся на вечер 7 марта, когда люди активно посещают магазины в поисках подарков и возвращаются с корпоративных мероприятий. В этот период спрос может быть на 20% выше, чем в обычную пятницу.