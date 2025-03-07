Омичам рассказали, когда дешевле ездить на такси 7 и 8 марта

Сервис «Яндекс Такси» ожидает повышения стоимости поездок на 10−20% вечером 7 и 8 марта. Цена также будет зависеть от погодных условий и количества доступных водителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
В последние годы стоимость поездки на такси в вечернее время 7 и 8 марта увеличивалась на 10−20%. Цены в этот период зависят от погодных условий, спроса и количества водителей в конкретном районе.
Спрос на такси начнёт расти уже днём 7 марта, когда многие уезжают с работы пораньше или отправляются за город. Пиковые часы приходятся на вечер 7 марта, когда люди активно посещают магазины в поисках подарков и возвращаются с корпоративных мероприятий. В этот период спрос может быть на 20% выше, чем в обычную пятницу.
Вечером 8 марта число поездок также начнёт расти с 17:00 и достигнет 15% выше стандартного уровня для субботнего дня. Повышенный спрос сохранится до позднего вечера. Утром 8 марта, как правило, нет часового пика, а самые выгодные поездки, например, за цветами или в магазин, будут до 10:00. Днём спрос остаётся умеренным, а цены часто остаются без повышающего коэффициента.
Из-за высокого спроса цена в приложении может меняться в зависимости от количества заказов и доступных водителей. Особенно заметны колебания цен в вечерние часы у торговых центров, популярных кафе и ресторанов.