Новосибирцам рассказали о том, что нельзя писать в соцсетях

Не стоит делиться деталями о ремонте автомобиля, поездках или крупных тратах. Это не только привлекает внимание мошенников, но и даёт им данные для манипуляций. Например, злоумышленники могут использовать информацию о ваших планах, чтобы втереться в доверие.