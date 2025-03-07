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Новосибирцам рассказали о том, что нельзя писать в соцсетях

О многом лучше не говорить в открытом доступе.

Источник: Reuters

Специалисты управления по борьбе с киберпреступностью МВД России рассказали новосибирцам, как обезопасить себя в социальных сетях. Даже безобидные, на первый взгляд, публикации могут стать источником информации для аферистов.

Что нельзя афишировать?

Дорогие покупки и планы.

Не стоит делиться деталями о ремонте автомобиля, поездках или крупных тратах. Это не только привлекает внимание мошенников, но и даёт им данные для манипуляций. Например, злоумышленники могут использовать информацию о ваших планах, чтобы втереться в доверие.

Личные данные.

Адрес, номер телефона, фото документов — всё это может стать инструментом для шантажа или подлога. Даже в личных переписках сохраняйте осторожность: любые сведения могут быть перехвачены.

Детали повседневной жизни.

Фото из дома, рабочего места или привычки (например, время прогулок) помогают составить «портрет жертвы». Как предупреждают в МВД: «Чем меньше информации в открытом доступе — тем сложнее злоумышленникам».

Почему это важно?

Удалённые посты и фото не исчезают навсегда. Они сохраняются в кэше сайтов или копируются другими пользователями. Мошенники используют «безобидные» детали для социальной инженерии: подделывают звонки от «банков», «служб безопасности» или знакомых.

Советы от МВД:

Настройте приватность аккаунтов. Избегайте публикации геометок и точных графиков. Не участвуйте в сомнительных опросах и викторинах — они часто собирают персональные данные.

«Одна случайная публикация может стать началом цепочки, которая приведёт к краже денег или шантажу. Бдительность — лучшая защита», — подчеркивают эксперты.

Напомним, что в прошлом году в России каждые 10 минут фиксировали новое киберпреступление. Соблюдение элементарных правил безопасности в Сети снизит риски стать жертвой аферистов.