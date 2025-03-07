В Омской области ушел из жизни священник Анатолий Леденев

Анатолий Иванович Леденев родился в Омске в 1952 году в Омске в семье рабочих. В 1953 году принял крещение в Крестовоздвиженском кафедральном соборе Омска.
В 2001 году поступил в Омское духовное училище, по окончании которого был рукоположен во диакона, затем во иерея. Обучался в Томской духовной семинарии.
В 2001 году был направлен в село Васисс Тарского района для организации православного прихода. За время служения с апреля 2004 года по июль 2010 года им построен небольшой храм с деревянной колокольней.
На Кулае, месте гибели тысяч репрессированных, было найдено заброшенное кладбище, оставшееся от поселения. Поправив могилы и поставив кресты, батюшка огородил кладбище. На месте самого поселения поставил поклонный крест, у которого совершал панихиды.
В 2010 году переведен в Спасский кафедральный собор Тары, а в 2012 году назначен настоятелем Михаило-Архангельского храма села Хохлово Саргатского района.
Как рассказали в Омской епархии, батюшка долгие годы боролся с тяжелым заболеванием, его не стало в пятницу, 7 марта 2025 года, в храме села Хохлово.
О времени прощания пока не сообщается.