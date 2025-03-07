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В Омской области ушел из жизни священник Анатолий Леденев

В пресс-службе Омской епархии в пятницу, 7 марта 2025 года, сообщили, что после продолжительной болезни, отошел ко Господу настоятель Михаило-Архангельского храма села Хохлово Саргатского района Тарской епархии священник Анатолий Леденев.

Источник: Омская епархия

Анатолий Иванович Леденев родился в Омске в 1952 году в Омске в семье рабочих. В 1953 году принял крещение в Крестовоздвиженском кафедральном соборе Омска.

В 2001 году поступил в Омское духовное училище, по окончании которого был рукоположен во диакона, затем во иерея. Обучался в Томской духовной семинарии.

В 2001 году был направлен в село Васисс Тарского района для организации православного прихода. За время служения с апреля 2004 года по июль 2010 года им построен небольшой храм с деревянной колокольней.

На Кулае, месте гибели тысяч репрессированных, было найдено заброшенное кладбище, оставшееся от поселения. Поправив могилы и поставив кресты, батюшка огородил кладбище. На месте самого поселения поставил поклонный крест, у которого совершал панихиды.

В 2010 году переведен в Спасский кафедральный собор Тары, а в 2012 году назначен настоятелем Михаило-Архангельского храма села Хохлово Саргатского района.

Как рассказали в Омской епархии, батюшка долгие годы боролся с тяжелым заболеванием, его не стало в пятницу, 7 марта 2025 года, в храме села Хохлово.

О времени прощания пока не сообщается.