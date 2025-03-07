Воронеж начали украшать к 80-летию Победы

В Воронеже активно идет подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В городе уже установлены флаговые конструкции на Чижовском плацдарме и у Музея-диорамы. Параллельно появляются праздничные баннеры на видовых местах, например, у Чернавского моста, а также на социальных и культурно-досуговых учреждениях. Об этом рассказал мэр Сергей Петрин в своем телеграм-канале 7 марта.