Воронеж начали украшать к 80-летию Победы

В Воронеже активно идет подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В городе уже установлены флаговые конструкции на Чижовском плацдарме и у Музея-диорамы. Параллельно появляются праздничные баннеры на видовых местах, например, у Чернавского моста, а также на социальных и культурно-досуговых учреждениях. Об этом рассказал мэр Сергей Петрин в своем телеграм-канале 7 марта.
На более чем двух сотнях мониторов, расположенных на остановках общественного транспорта, организована трансляция 7 тематических цифровых баннеров. К 9 Мая запланировано установить более 1260 флаговых конструкций, которые разместятся на магистральных улицах как отдельные композиционные элементы, так и на опорах освещения и озелененных территориях, а также на мостах.
В ближайшее время элементы праздничного оформления появятся и в маршрутках. К началу апреля тематическую оклейку получат 4 автобуса «Воронежпассажиртранса». Организаторы также приглашают частных перевозчиков присоединиться к подготовке к празднику Великой Победы.