Омские суды ищут новых специалистов

Потенциальные кандидаты могут подавать заявки до 7 апреля.
Вакансии доступны в трёх судах. Одна из должностей открыта в Арбитражном суде Омской области. Недавно здесь был назначен новый судья — Ольга Базанова, однако проблемы с кадровым обеспечением всё ещё остаются актуальными.
Вторая вакансия появилась в Омском областном суде, где в феврале в состав суда вошёл судья Владислав Сторожук, но теперь возникла необходимость в дополнительном комплектовании.
Третья должность предлагается в Первомайском районном суде Омска, где также требуются новые кадры.
Соискателям следует обратиться в квалификационную коллегию, чтобы узнать подробности о требованиях и условиях участия в конкурсе.