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Омские суды ищут новых специалистов

Квалификационная коллегия судей Омской области объявила о начале приёма документов на три вакантные должности в судебных инстанциях региона.

Источник: Reuters

Потенциальные кандидаты могут подавать заявки до 7 апреля.

Вакансии доступны в трёх судах. Одна из должностей открыта в Арбитражном суде Омской области. Недавно здесь был назначен новый судья — Ольга Базанова, однако проблемы с кадровым обеспечением всё ещё остаются актуальными.

Вторая вакансия появилась в Омском областном суде, где в феврале в состав суда вошёл судья Владислав Сторожук, но теперь возникла необходимость в дополнительном комплектовании.

Третья должность предлагается в Первомайском районном суде Омска, где также требуются новые кадры.

Соискателям следует обратиться в квалификационную коллегию, чтобы узнать подробности о требованиях и условиях участия в конкурсе.