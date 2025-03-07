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В Омске запустят дополнительные электрички и абонементы для дачников

Два состава переведут на ежедневный график.

Источник: Om1 Омск

С конца февраля в Омской области начнут курсировать дополнительные пригородные электрички. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Омск-пригород».

С 26 апреля по 27 сентября по субботам будет ходить дополнительный электропоезд № 6676 «Омск — Сыропятское».

С 21 апреля на ежедневный график переведут два состава:

№ 6555/6556 «Московка — Называевская — Московка».

№ 6666/6665 «Омск — Калачинская — Омск».

Кроме того, с 1 марта начнется продажа абонементных билетов «Садовод», позволяющих сэкономить 25% от стоимости каждой поездки. В прошлом году такие проездные начали продавать с 1 апреля.