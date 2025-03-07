В Омске массово распродают заброшенные дачи по цене смартфона

Владельцы садовых участков в Омске массово избавляются от своих дач, выставляя их на продажу за символические суммы. В объявлениях можно встретить предложения всего за 65−80 тысяч рублей — столько же стоит современный телефон.
Так, в садоводческом товариществе «Рябинка» (Октябрьский район) участок в 5 соток продается всего за 65 000 рублей. На территории растут яблони и вишня, есть колодец и туалет, но сам участок давно не возделывался.
Еще один вариант — дача в СНТ «Радист-1» (Омский район), где за 80 000 рублей можно приобрести 8 соток земли с небольшим хозяйственным домиком. Однако будущий владелец столкнется с отсутствием электричества, воды, газа и даже парковочного места.
Причина столь низких цен — заброшенность участков. В Омской области зарегистрировано более 400 тысяч дач, но многие из них пустуют годами. В результате земли зарастают, повышается риск пожаров, а сами владельцы теряют интерес к дачному хозяйству.
Напомним, с 1 марта 2025 года, когда вступает в силу новый закон, владельцам придется ухаживать за своими участками: если земля окажется захламленной или заброшенной, собственник получит предупреждение, затем штраф. В случае дальнейшего бездействия участок может быть изъят через суд и выставлен на аукцион.
Эти меры направлены на благоустройство дачных территорий и привлечение новых владельцев. Ожидается, что число подобных объявлений о продаже дач будет только расти, а стоимость запущенных участков может стать еще ниже.