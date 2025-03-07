В Омске массово распродают заброшенные дачи по цене смартфона

Напомним, с 1 марта 2025 года, когда вступает в силу новый закон, владельцам придется ухаживать за своими участками: если земля окажется захламленной или заброшенной, собственник получит предупреждение, затем штраф. В случае дальнейшего бездействия участок может быть изъят через суд и выставлен на аукцион.