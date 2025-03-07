В школах Приморья частично приостановлен учебный процесс из-за гриппа и ОРВИ

С 24 февраля по 2 марта заболеваемость ОРВИ и гриппом в Приморском крае оказалась ниже эпидпорога на 27,88 процента. Превышение отмечено только среди детей от 3 до 6 лет. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.
По данным ведомства, за прошедшую неделю доля вирусов гриппа выросла с 42,2 до 43,2 процента. Также встречаются РС- и риновирусы. Полностью закрыто одно образовательное учреждение в регионе, частично приостановлены занятия в 28 группах 22 детсадов и 10 классах шести школ.
Добавим, что неделей ранее отмечался рост заболеваемости среди не привитых от гриппа жителей. При этом в целом уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом был ниже эпидпорога на 34,6 процента во всех возрастных группах.