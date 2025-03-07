В школах Приморья частично приостановлен учебный процесс из-за гриппа и ОРВИ

С 24 февраля по 2 марта заболеваемость ОРВИ и гриппом в Приморском крае оказалась ниже эпидпорога на 27,88 процента. Превышение отмечено только среди детей от 3 до 6 лет. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.