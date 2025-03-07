Названы подробности о поисках 31-летней девушки, исчезнувшей в Прикамье

Информацией женщина поделилась с порталом 59.RU. Речь идёт о 31-летней жительнице деревни Ананьева, которая исчезла в конце февраля. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что девушка взяла с собой дорожную сумку и вечером 27 февраля вышла из дома. Её местонахождение было неизвестно. 4 марта поисковые отряды опубликовали ориентировку с приметами и описанием пропавшей и сообщили о начале поисков.