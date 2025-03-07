Стало известно, что белорусы все меньше покупают жетоны в метро, а 53% оплат приходится на проездные. За 2024 год общее число пассажиров минской подземки, которые покупают жетоны, сократилось на 3%. Соответствующие цифры привел директор Минского метрополитена Алексей Шилов.
— Основное количество минчан и гостей столицы пользуются проездными билетами — практически 53%. Следующее — это банковские карточки, которые можно достать из кошелька, приложить и получить проход через турникет, — поделился актуальной статистикой Шилов.
К слову, в 2024 году в среднем в день Минский метрополитен перевозил 685 тысяч человек. По словам специалистов, себестоимость одной поездки в метро составляет порядка 2,12−2,15 рубля, в то время как цена жетона — 90 копеек.
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