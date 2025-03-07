Комтранс показал, как ремонтируют станцию метро «Фрунзенская»

«Фрунзенскую» закрыли на реконструкцию 1 июня 2024 года, а в сентябре там начался снос вестибюля. По завершении работ, которое запланировано на весну 2027 года, там появится Единый диспетчерский центр метрополитена (ЕДЦМ). Он будет управлять критически значимой инфраструктурой Петербургского метрополитена от электроснабжения и устройств связи до пассажиропотоков и организации работ при аварийных ситуациях.