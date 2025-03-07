Комтранс показал, как ремонтируют станцию метро «Фрунзенская»

На сегодняшний день на «Фрунзенской» завершили демонтаж вестибюля и эскалаторов, сообщили 7 марта в пресс-службе комитета. Сейчас демонтируют конструкции, устраняют водопроявления и ремонтируют тоннельную обделку.
Также рабочие устраивают свайное поле для фундамента нового вестибюля. Уже готовы 148 свай из 208.
«Фрунзенскую» закрыли на реконструкцию 1 июня 2024 года, а в сентябре там начался снос вестибюля. По завершении работ, которое запланировано на весну 2027 года, там появится Единый диспетчерский центр метрополитена (ЕДЦМ). Он будет управлять критически значимой инфраструктурой Петербургского метрополитена от электроснабжения и устройств связи до пассажиропотоков и организации работ при аварийных ситуациях.
«Фонтанка» показывала, как будет выглядеть «Фрунзенская» после реконструкции внутри и снаружи. Это будет пятиэтажное здание с двумя подземными уровнями.
На время работ комитет по транспорту усилил перевозку пассажиров наземным транспортом.