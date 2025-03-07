В воскресенье по ряду улиц Казани временно ограничат движение

В воскресенье, 9 марта, по ряду улиц Казани временно ограничат движение транспорта. Это связано с подготовкой и проведением футбольного матча на стадионе «Ак Барс Арена».
Дороги будут перекрыты с 18:30 до 22:30 (при необходимости) на следующих участках:
от ул. А. Бичурина до пр. Ямашева по ул. Чистопольской;
от пр. Ямашева до ул. Адоратского по ул. Чистопольской;
от ул. Адоратского до Сибирского Тракта по пр. Ямашева;
от ул. Маршала Чуйкова до ул. Чистопольской по дороге-дублеру ул. Гаврилова;
от ул. Журналистов до пр. Ямашева по ул. Академика Арбузова.