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В воскресенье по ряду улиц Казани временно ограничат движение

Это связано с проведением футбольного матча на стадионе «Ак Барс Арена».

Источник: Город Казань.KZN.RU

В воскресенье, 9 марта, по ряду улиц Казани временно ограничат движение транспорта. Это связано с подготовкой и проведением футбольного матча на стадионе «Ак Барс Арена».

Дороги будут перекрыты с 18:30 до 22:30 (при необходимости) на следующих участках:

от ул. А. Бичурина до пр. Ямашева по ул. Чистопольской;

от пр. Ямашева до ул. Адоратского по ул. Чистопольской;

от ул. Адоратского до Сибирского Тракта по пр. Ямашева;

от ул. Маршала Чуйкова до ул. Чистопольской по дороге-дублеру ул. Гаврилова;

от ул. Журналистов до пр. Ямашева по ул. Академика Арбузова.