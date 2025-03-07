Врио губернатора Курской области получил Почетный знак директора Росгвардии

КУРСК, 7 мар — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что награжден Почетным знаком директора Росгвардии.
«По поручению главнокомандующего войсками национальной гвардии, генерала армии Виктора Золотова его заместитель Анатолий Маликов вручил мне одну из высших наград ведомства — Почетный знак директора Росгвардии», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
В своем обращении Хинштейн отметил, что Росгвардия — это не просто ведомство, а настоящая семья, где ценятся профессионализм и преданность делу. Он выразил гордость за свое участие в становлении этой структуры и подчеркнул, что никогда не прерывал связи с родным ведомством, даже после ухода в Госдуму, где инициировал принятие более 30 законов в интересах войск правопорядка.
Хинштейн также отметил важность работы Росгвардии в Курской области, особенно в условиях текущих вызовов. Он подчеркнул, что слаженные действия росгвардейцев обеспечивают спокойствие и безопасность жителей региона. За проявленный героизм многие из них были награждены, а двое получили звания Героев России.
«Благодарю свое родное ведомство за доверие, поддержку и совместную службу на благо страны. Искренне счастлив тому, что по-прежнему являюсь частью большой семьи Росгвардии — сильной, сплоченной и преданной команды», — добавил врио губернатора.