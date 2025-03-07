Врио губернатора Курской области получил Почетный знак директора Росгвардии

В своем обращении Хинштейн отметил, что Росгвардия — это не просто ведомство, а настоящая семья, где ценятся профессионализм и преданность делу. Он выразил гордость за свое участие в становлении этой структуры и подчеркнул, что никогда не прерывал связи с родным ведомством, даже после ухода в Госдуму, где инициировал принятие более 30 законов в интересах войск правопорядка.