В Пермском крае отложили запуск речного маршрута из Перми до Оханска и Осы

В навигацию этого года на реках Пермского края продолжат курсировать четыре субсидируемых маршрута: «Сылва — Троица — Сылва», «Пермь — Заречный — Пермь», «Березники — Быстрая — Березники», «Старые Ляды — Куликово — Старые Ляды». В прошлом году из бюджета края на «Сылва — Троица — Сылва». В прошлом году субсидии из краевого бюджета составили около 20 млн руб.