В Пермском крае отложили запуск речного маршрута из Перми до Оханска и Осы

В Пермском крае на навигацию 2025 года нет планов по запуску речного маршрута из Перми до Оханска и Осы. Краевые власти не получили подтверждение о готовности обслуживания маршрута перевозчиком.
«КП-Пермь» в региональном Минтрансе сообщили, в ранее опубликованный ведомством приказ внесли технические правки в части расходной части на организацию речных перевозок. Запуск речного маршрута сообщением «Пермь-Оханск-Оса» планируют открыть после получения подтверждения о готовности перевозчиком.
«На 2025 год подтверждение не получено», — говорится в ответе краевого Минтранса.
Речное сообщение Перми с Оханском и Осой планировали начать с июня по октябрь этого года. Маршрут включал 266 рейсов судами суда на подводных крыльях «Валдай».
В навигацию этого года на реках Пермского края продолжат курсировать четыре субсидируемых маршрута: «Сылва — Троица — Сылва», «Пермь — Заречный — Пермь», «Березники — Быстрая — Березники», «Старые Ляды — Куликово — Старые Ляды». В прошлом году из бюджета края на «Сылва — Троица — Сылва». В прошлом году субсидии из краевого бюджета составили около 20 млн руб.
Также с началом новой навигации продолжит курсировать маршрут на электросудне «Экокрузер» из Перми, его продлят через Закамск до Краснокамска.