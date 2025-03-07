Названо имя лучшего дворника Нижнего Новгорода

Отмечается, что Андрей работает дворником уже 25 лет и поддерживает чистоту дворов на улице Заводской, 17 и 17/1. На втором месте — Зафар Бабаев из Нижегородского района. В его ведении находятся дворы по улице Кудьминской, 2, 3 и 4. С небольшим отставанием на третьей строчке оказался Николай Щёголев из Автозаводского района, который следит за порядком у домов № 41 и 43 на улице Фучика.