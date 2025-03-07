Определены отрасли с наиболее высокими зарплатами в Омской области

По наблюдениям «СуперОмска», у более чем 15 сфер профессиональной деятельности зарегистрирована заработная плата свыше 100 тысяч рублей. К числу самых высокооплачиваемых из них относятся следующие:
— производство кокса и нефтепродуктов (308 671 рубль);
— деятельность воздушного, космического транспорта (185 325 рублей);
— деятельность финансовая и страховая (164 401 рубль);
— деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (159 166 рублей).
— ремонт и монтаж машин и оборудования (150 351 рубль);
— государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение (138 216 рублей).
— деятельность в области информации и связи (131 348);
— научные исследования и разработки (123 453 рубля);
— производство химических веществ и химических продуктов (115 406 рублей).
Напомним, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата вычисляется делением общего объема фонда начисленной зарплаты определенной категории работников на число таких работников и на количество месяцев в расчетном периоде.