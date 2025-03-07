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Определены отрасли с наиболее высокими зарплатами в Омской области

Специалисты Омскстата в пятницу, 7 марта 2025 года, обновили данные о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников региональных организаций, из которых можно сделать вывод о самых высокооплачиваемых отраслях, по состоянию на январь 2025 года.

Источник: ТАСС

По наблюдениям «СуперОмска», у более чем 15 сфер профессиональной деятельности зарегистрирована заработная плата свыше 100 тысяч рублей. К числу самых высокооплачиваемых из них относятся следующие:

— производство кокса и нефтепродуктов (308 671 рубль);

— деятельность воздушного, космического транспорта (185 325 рублей);

— деятельность финансовая и страховая (164 401 рубль);

— деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (159 166 рублей).

— ремонт и монтаж машин и оборудования (150 351 рубль);

— государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение (138 216 рублей).

— деятельность в области информации и связи (131 348);

— научные исследования и разработки (123 453 рубля);

— производство химических веществ и химических продуктов (115 406 рублей).

Напомним, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата вычисляется делением общего объема фонда начисленной зарплаты определенной категории работников на число таких работников и на количество месяцев в расчетном периоде.