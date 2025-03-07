Определены отрасли с наиболее высокими зарплатами в Омской области

Специалисты Омскстата в пятницу, 7 марта 2025 года, обновили данные о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников региональных организаций, из которых можно сделать вывод о самых высокооплачиваемых отраслях, по состоянию на январь 2025 года.