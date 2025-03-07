Частник незаконно получил 74 гектара земли в Кушнаренковском районе Башкирии

Проведенная проверка, выявила серьезные нарушения земельного законодательства. Согласно ему, максимальная площадь участка, который может быть предоставлен гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, не должна превышать 2,5 гектара. Эти ограничения распространяются на все земли сельскохозяйственного назначения, включая участки, используемые для сенокошения и выпаса скота.