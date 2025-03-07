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Частник незаконно получил 74 гектара земли в Кушнаренковском районе Башкирии

Минземимущество Башкирии незаконно отдало в аренду 74 га земли.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Кушнаренковского района добилась в суде признания недействительными сделок о передаче земель сельскохозяйственного назначения в частные руки. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

Проведенная проверка, выявила серьезные нарушения земельного законодательства. Согласно ему, максимальная площадь участка, который может быть предоставлен гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, не должна превышать 2,5 гектара. Эти ограничения распространяются на все земли сельскохозяйственного назначения, включая участки, используемые для сенокошения и выпаса скота.

Однако в феврале 2023 года местный житель и территориальный отдел Министерства земельных и имущественных отношений Башкирии заключили договоры аренды земельного участка площадью более 74 гектаров. При этом конкурсные процедуры, обязательные для таких сделок, проводить не стали.

Прокуратура района обратилась в суд с иском о признании сделки недействительной. Инстанция полностью удовлетворила его.

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