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В Омске будут ловить опьяненных женским праздником

Предстоящие выходные 8—9 марта в Омске выдадутся праздничными из-за Международного женского дня.

Источник: SuperOmsk.ru

В эти дни в Омской области пройдет рейд Госавтоинспекции «Трезвость». Внимание правоохранителей будет направлено в основном на водителей, опьяненных женским праздником, то есть нетрезвых за рулем.

«Мероприятие пройдет в форме сплошных проверок. Его цель — предупреждение дорожно-транспортных правонарушений, в том числе с участием водителей, управляющих транспортными средствами с признаками опьянения», — сообщили в областной Госавтоинспекции.

Напомним, за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 45 000 рублей. Повторное совершение данного правонарушения предусматривает уголовное наказание.