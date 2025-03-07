В Омске будут ловить опьяненных женским праздником

Напомним, за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 45 000 рублей. Повторное совершение данного правонарушения предусматривает уголовное наказание.