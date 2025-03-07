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В Иркутской области около пяти тысяч домов находятся в зоне подтопления

Воздействию паводковых вод подвержены территории 95 населенных пунктов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области весной 2025 около пяти тысячи домов, в которых живут более 18 тысяч человек, окажутся в зоне подтопления. Как стало известно КП-Иркутск, всего воздействию паводковых вод подвержены территории 95 населенных пунктов.

На сегодняшний день утвержден план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Также специалисты составили смету расходов — на применение авиации для эвакуации населения, на работы взрывотехников и другое планируют потратить 46 миллионов рублей.

Сейчас перед специалистами стоит задача — определить зоны риска в паводковый сезон. С населением проведут разъяснительную работу и расскажут, что делать в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области расширенные диапазоны электропотребления действуют 9 месяцев.