В Иркутской области около пяти тысяч домов находятся в зоне подтопления

В Иркутской области весной 2025 около пяти тысячи домов, в которых живут более 18 тысяч человек, окажутся в зоне подтопления. Как стало известно КП-Иркутск, всего воздействию паводковых вод подвержены территории 95 населенных пунктов.
На сегодняшний день утвержден план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Также специалисты составили смету расходов — на применение авиации для эвакуации населения, на работы взрывотехников и другое планируют потратить 46 миллионов рублей.
Сейчас перед специалистами стоит задача — определить зоны риска в паводковый сезон. С населением проведут разъяснительную работу и расскажут, что делать в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области расширенные диапазоны электропотребления действуют 9 месяцев.