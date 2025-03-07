Судебные приставы Калининграда изъяли автомобиль у злостного неплательщика алиментов

Мужчина был обязан выплачивать на содержание своей 11-летней дочери 12,4 тысячи рублей ежемесячно, однако систематически не выполнял свои обязательства, перечисляя лишь 5 тысяч рублей. В результате образовалась задолженность в размере 167 тысяч рублей.