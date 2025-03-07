Судебные приставы Калининграда изъяли автомобиль у злостного неплательщика алиментов

В Калининграде судебные приставы конфисковали автомобиль «Рено» 2016 года выпуска у местного жителя, который накопил крупную задолженность по алиментам.
Мужчина был обязан выплачивать на содержание своей 11-летней дочери 12,4 тысячи рублей ежемесячно, однако систематически не выполнял свои обязательства, перечисляя лишь 5 тысяч рублей. В результате образовалась задолженность в размере 167 тысяч рублей.
Должник пытался скрыть свое имущество от судебных приставов, но благодаря системе видеонаблюдения «Безопасный город» автомобиль был обнаружен припаркованным возле жилого дома. Транспортное средство было арестовано и перемещено на специализированную стоянку.
У неплательщика есть 10 дней для погашения задолженности. В случае неуплаты автомобиль будет оценен и выставлен на продажу.