Нижегородстат составил портрет типичной нижегородки

Согласно прогнозам, к 2033 году этот показатель может вырасти до 80 лет. Создание семьи остается важным приоритетом для нижегородок. Чаще всего они выходят замуж в 20−24 года (27,3%) и 25−29 лет (20,6%). В последние годы увеличилось число браков среди женщин 35−39 лет (12%) и 40−49 лет (13,6%). Возраст, в котором женщины рожают первого ребенка, постепенно увеличивается. В 2023 году большинство детей появилось у матерей 30−34 лет (28,8%). Доля рожениц в возрасте 25−29 лет сократилась до 27,2%, тогда как число женщин, становящихся матерями в 35−39 лет, за последние 10 лет удвоилось — с 10,3% до 20,6%.