Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижегородскую область возвращаются перелётные птицы

Первыми прилетают грачи — они появляются ещё до того, как сойдёт снег.

Источник: Время

В Нижегородскую область возвращаются перелётные птицы, сообщается на странице министерства лесного хозяйства региона в ВК.

Специалисты министерства напоминают, что миграция птиц к местам гнездования в нашем регионе начинается в конце февраля — начале марта. Традиционно одними из первых возвращаются грачи — они прилетают, когда снег ещё не растаял, и становятся первыми вестниками приближающейся весны.

К концу марта появляются жаворонки, скворцы, овсянки и трясогузки; в апреле — серые славки, чибисы, белые трясогузки, зяблики, зеленушки, варакушки, пеночки-веснички, кукушки, озёрные чайки, жёлтые трясогузки и луговые чеканы.

Как только начинают оттаивать водоёмы, возвращаются дикие утки. Некоторые виды прилетают в начале апреля, другие — лишь в мае.

И уже ближе к лету, в середине мая, прилетают городские ласточки, стрижи, речные сверчки, начинают петь соловьи; а в 20-х числах возвращаются иволги, садовые славки, чечевицы и коростели.