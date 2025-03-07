В Нижегородскую область возвращаются перелётные птицы, сообщается на странице министерства лесного хозяйства региона в ВК.
Специалисты министерства напоминают, что миграция птиц к местам гнездования в нашем регионе начинается в конце февраля — начале марта. Традиционно одними из первых возвращаются грачи — они прилетают, когда снег ещё не растаял, и становятся первыми вестниками приближающейся весны.
К концу марта появляются жаворонки, скворцы, овсянки и трясогузки; в апреле — серые славки, чибисы, белые трясогузки, зяблики, зеленушки, варакушки, пеночки-веснички, кукушки, озёрные чайки, жёлтые трясогузки и луговые чеканы.
Как только начинают оттаивать водоёмы, возвращаются дикие утки. Некоторые виды прилетают в начале апреля, другие — лишь в мае.
И уже ближе к лету, в середине мая, прилетают городские ласточки, стрижи, речные сверчки, начинают петь соловьи; а в 20-х числах возвращаются иволги, садовые славки, чечевицы и коростели.