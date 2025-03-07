В Нижегородскую область возвращаются перелётные птицы

Специалисты министерства напоминают, что миграция птиц к местам гнездования в нашем регионе начинается в конце февраля — начале марта. Традиционно одними из первых возвращаются грачи — они прилетают, когда снег ещё не растаял, и становятся первыми вестниками приближающейся весны.