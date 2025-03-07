Под Волгоградом любителя тонировки арестовали на 13 суток

31-летнего водителя на тонированной «Ладе Гранта» в очередной раз остановили 6 марта в Михайловке. С учетом того, что он не выполнил требование о растонировании авто, в отношении был составлен протокол об административном правонарушении за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции.