Под Волгоградом любителя тонировки арестовали на 13 суток

Как сообщили V102.RU в районном суде, мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за управление автомобилем с затонированными стеклами. Однако снимать тонировку он не торопился.
31-летнего водителя на тонированной «Ладе Гранта» в очередной раз остановили 6 марта в Михайловке. С учетом того, что он не выполнил требование о растонировании авто, в отношении был составлен протокол об административном правонарушении за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции.
Постановление суда об аресте не вступило в законную силу и может быть обжаловано.