Тюльпаны, мимозы и розы: сколько стоят букеты к 8 Марта в Казани и как можно сэкономить

Что касается цен на цветы, то с наступлением праздника можно ожидать, что они вырастут на 20−30%, а по некоторым позициям и на 50%. Так, в одном из салонов сотрудницы поделились, что букет, который сейчас стоит 1 тыс. рублей, в праздник будет стоить минимум 1,3 тыс. рублей.