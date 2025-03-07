Тюльпаны, мимозы и розы: сколько стоят букеты к 8 Марта в Казани и как можно сэкономить

Салоны готовятся к наплыву покупателей.
Ежегодно в Международный женский день цветочные лавки и салоны заполняет множество покупателей, которые хотят поздравить своих родных и близких. Магазины же активно готовятся к ажиотажу, увеличивают объемы закупок и нанимают дополнительных рабочих.
Так, уже с 4 марта в крупных сетях Казани начали привлекать временных сотрудников для того, чтобы заранее подготовить огромное количество цветочных композиций и справиться с потоком клиентов в сам праздник.
«Мы заранее подготовились к большому наплыву покупателей. С 4 марта мы начали привлекать дополнительных флористов и консультантов, чтобы максимально эффективно обслуживать клиентов. Это позволяет нам избежать задержек и создать привлекательные композиции, соответствующие всем пожеланиям», — поделилась сотрудница одного из салонов.
Схожая ситуация происходит на рыках города: бабушки, торгующие соленьями и вязаной одеждой, переходят на мимозы. А «Газели», где обычно продают рыбу и мясо, наполняются тюльпанами.
К примеру, только на выходе из метро «Яшьлек» около Московского рынка можно увидеть около десятка лотков, где торгуют мимозами и тюльпанами. И аналогичную ситуацию можно наблюдать на всех крупных торговых точках города.
При этом не только цветочные магазины готовятся к главному женскому дню города. В федеральных и местных продуктовых торговых сетях, хозяйственных магазинах и других лавках — везде можно увидеть небольшие букеты, которые пользуются спросом среди покупателей.
Средний букет обойдется в 3−5 тыс. рублей.
Что касается цен на цветы, то с наступлением праздника можно ожидать, что они вырастут на 20−30%, а по некоторым позициям и на 50%. Так, в одном из салонов сотрудницы поделились, что букет, который сейчас стоит 1 тыс. рублей, в праздник будет стоить минимум 1,3 тыс. рублей.
Самый же высокий рост стоимости ожидается у тюльпанов, которые
Аналогичная ситуация будет и с мимозами. Если 5 марта одну веточку можно было купить за 150−200 рублей, то к празднику эта цифра увеличится до 250−300 рублей.
Если же говорить про цены на готовый букет, то бюджетный будет стоить от 1 до 2,5 тыс. рублей, а средний сегмент варьируется от 3 до 5 тыс. рублей. Более дорогие букеты начинаются от 5−6 тыс. рублей.
Заказать заранее, чтобы сэкономить время и деньги.
Однако, несмотря на рост цен, казанцы не отказываются от привычных покупок. Множество людей готовы потратить дополнительные средства, чтобы порадовать близких красивыми и свежими цветами в этот важный день.
При этом, если заказать букет заранее, получится немного сэкономить на праздничной наценке. Кроме того, такой букет не придется долго ждать, стоя в очереди с другими желающими купить цветы.
Еще один вариант сэкономить на покупке без потери качества — оптовая закупка. Как рассказали в одном из салонов, при крупном заказе предусмотрена хорошая скидка. Таким образом, можно кооперироваться с друзьями или коллегами для покупки цветов, что позволит не только порадовать любимых женщин, но и сделает эту радость экономичнее.