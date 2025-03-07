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Сдвоенные «Ласточки» будут курсировать на ГЖД в марте

Как сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги, сдвоенный состав скоростного поезда № 723 «Ласточка» будет курсировать по маршруту Нижний Новгород — Москва в отдельные даты марта 2025 года.

Из столицы России десятивагонный состав отправится 7, 14, 21, и 28 марта в 21:15, прибывая в Нижний Новгород в 01:13 следующего дня.

Из столицы Приволжья «Ласточка» отправится 10, 17, 24 и 31 марта в 04:51 и прибудет в Москву в 09:09.

«ОАО “РЖД” следит за изменениями спроса на пассажирские перевозки, при необходимости увеличивая составность поездов», — подчеркнул начальник Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский.

Напомним, в январе-феврале 2025 года с вокзалов и станций Горьковской магистрали отправлены более 5,5 млн пассажиров. Это на 2,2% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в дальнем следовании перевезено свыше 1,3 млн человек (на уровне прошлого, високосного, года), в пригородном сообщении — более 4,2 млн (+3,5%).