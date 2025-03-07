Сдвоенные «Ласточки» будут курсировать на ГЖД в марте

Из столицы России десятивагонный состав отправится 7, 14, 21, и 28 марта в 21:15, прибывая в Нижний Новгород в 01:13 следующего дня.
Из столицы Приволжья «Ласточка» отправится 10, 17, 24 и 31 марта в 04:51 и прибудет в Москву в 09:09.
«ОАО “РЖД” следит за изменениями спроса на пассажирские перевозки, при необходимости увеличивая составность поездов», — подчеркнул начальник Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский.
Напомним, в январе-феврале 2025 года с вокзалов и станций Горьковской магистрали отправлены более 5,5 млн пассажиров. Это на 2,2% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в дальнем следовании перевезено свыше 1,3 млн человек (на уровне прошлого, високосного, года), в пригородном сообщении — более 4,2 млн (+3,5%).