Шествие «Бессмертного полка» в Ростове планируют провести в традиционном формате

Если шествие в этом году снова отменят, память участников Великой Отечественной войны можно будет почтить специальными акциями. Например, в прошлом году жители Дона размещали портреты героев на одежде и личном транспорте. Также многие меняли свои аватары в соцсетях на фотографии ветеранов. И это далеко не все подобные мероприятия.