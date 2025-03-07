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Шествие «Бессмертного полка» в Ростове планируют провести в традиционном формате

После двухлетнего перерыва в Ростове собираются провести шествие «Бессмертного полка».

Источник: Комсомольская правда

9 мая 2025 года в Ростове-на-Дону после двухлетнего перерыва шествие «Бессмертного полка» планируют провести в традиционном режиме. Комментарий удалось получить у координатора проекта Андрея Кудрякова.

— Решение за органами власти. При этом очень активно с февраля ведется подготовка к шествию как в традиционном режиме, так и в других форматах, — рассказал журналисту «КП — Ростов-на-Дону» Андрей Кудряков.

Если шествие в этом году снова отменят, память участников Великой Отечественной войны можно будет почтить специальными акциями. Например, в прошлом году жители Дона размещали портреты героев на одежде и личном транспорте. Также многие меняли свои аватары в соцсетях на фотографии ветеранов. И это далеко не все подобные мероприятия.

Ранее донские власти сообщили, что в 2025 году Парады Победы планируют провести в Ростове-на-Дону и Новочеркасске. Кроме этого, в нескольких городах региона предполагаются «торжественные мероприятия с участием воинских подразделений». Однако окончательное решение о формате проведения праздника должны принять позже.