В Омске при поддержке ОНПЗ создан школьный духовой оркестр

В Омске появился детский духовой оркестр. Музыкантов поддержал Омский нефтеперерабатывающий завод. 23 новых инструмента были переданы ДШИ № 1 в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Дебютный концерт коллектива прошел в стенах областного музея имени М. А. Врубеля, где юные музыканты представили программу для гостей.
Инициатива позволит воспитанникам детской школы искусств № 1 имени Ю. И. Янкелевича осваивать духовые инструменты, участвовать в городских и региональных конкурсах, а также готовить сольные номера. Ранее, в 2019 году, ОНПЗ уже передал школе партию фортепиано, заменив устаревшие модели. Сотрудничество с предприятием длится несколько лет. К столетию школы совместными усилиями удалось не только обновить материально-техническую базу, но и включить учеников в образовательный проект «Музыкальная мастерская Юрия Розума». Это дает детям доступ к мастер-классам ведущих педагогов страны.
«Поддержка Омского НПЗ помогла нам создать музыкальный коллектив, в котором духовое отделение представлено во всем своем многообразии. Это долгожданное событие для ДШИ № 1 им. Ю. И. Янкелевича. Мы сотрудничаем с предприятием уже несколько лет. К 100-летию нашей школы совместными усилиями удалось заменить старые фортепиано на новые прекрасные инструменты», — сказала директор ДШИ № 1 имени Ю. И. Янкелевича Татьяна Гадельшина.
Генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский подчеркнул, что поддержка талантливой молодежи — ключевой элемент социальной политики компании.
«Омский НПЗ поддерживает юные таланты и создает возможности для самореализации молодежи. В рамках программы социальных инвестиций “Родные города” компании “Газпром нефть” оказывается помощь детским учреждениям культуры. Важно, чтобы в школах была современная инструментальная база. Это заложит хороший фундамент для всестороннего развития детей и вдохновит их заниматься музыкой, а в дальнейшем, возможно, связать с этим направлением свою жизнь», — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Талантливые музыканты смогут получать не только качественное образование в стенах ДШИ, но и удовольствие от занятий на новых музыкальных инструментах. Программа «Родные города» реализуется «Газпром нефтью» с 2012 года. Она направлена на развитие культуры, спорта, образования и экологии в регионах присутствия компании, включая Омскую, Тюменскую, Томскую области и другие. Проекты программы поддерживают достижение целей национальных проектов России.