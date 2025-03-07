В Омске при поддержке ОНПЗ создан школьный духовой оркестр

Инициатива позволит воспитанникам детской школы искусств № 1 имени Ю. И. Янкелевича осваивать духовые инструменты, участвовать в городских и региональных конкурсах, а также готовить сольные номера. Ранее, в 2019 году, ОНПЗ уже передал школе партию фортепиано, заменив устаревшие модели. Сотрудничество с предприятием длится несколько лет. К столетию школы совместными усилиями удалось не только обновить материально-техническую базу, но и включить учеников в образовательный проект «Музыкальная мастерская Юрия Розума». Это дает детям доступ к мастер-классам ведущих педагогов страны.