Задолженность в 54 млн рублей: сотрудникам стерлитамакского предприятия несколько месяцев не платили зарплату

Прокуратура башкирского города Стерлитамака добилась погашения многомиллионной задолженности по заработной плате перед работниками местной компании. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В ходе проверки выяснилось, что 188 сотрудникам предприятия «Оргнефтехимпроект» не выплачивали зарплату. Сумму задолженности составила более 54 миллионов рублей. Прокурор внес представление руководителю организации, а также инициировал привлечение компании к административной ответственности по статье «Нарушение трудового законодательства». Юридическое лицо было оштрафовано.
Кроме того, по материалам прокурорской проверки было заведено уголовное дело по статье «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев». Расследование находится под контролем городской прокуратуры.
Благодаря вмешательству надзорного ведомства, задолженность перед работниками была полностью погашена, а их трудовые права восстановлены.
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