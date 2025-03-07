Синоптики предсказали капризную погоду в Челябинской области 8 марта

Сообщается, что в субботу в регионе будет облачно с прояснениями.
Повсеместно пройдет небольшой снег, днем завтра — мокрый снег, на западе осадки будут умеренные. Ночью и утром местами вероятны туманы, гололедно-изморозевые явления. Ветер восточной четверти, его скорость 3−8 м/с.
Температура воздуха 8 марта ночью минус 7−12, при прояснении — до 17, днем минус 1−6, на крайнем западе — до плюс 2 градусов.
Непосредственно в Челябинске завтра небольшой снег, предстоящей ночью минус 13−15, днем в субботу минус 3−5.