На нескольких магистралях Воронежа в 2025 году заменят асфальт

Потепление в Воронеже отметится началом ремонтных работ на нескольких крупных магистралях. В этом году заменят асфальт на участках с высокой интенсивностью движения. Речь идет о Московском проспекте (от Плехановской до памятника Славы), улицах — Героев Сибиряков, Ворошилова, Владимира Невского (от бульвара Победы до 60-й Армии), Пятницкого, Платонова, а также площади Ленина. Об этом рассказал мэр Сергей Петрин 7 марта.