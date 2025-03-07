На нескольких магистралях Воронежа в 2025 году заменят асфальт

Потепление в Воронеже отметится началом ремонтных работ на нескольких крупных магистралях. В этом году заменят асфальт на участках с высокой интенсивностью движения. Речь идет о Московском проспекте (от Плехановской до памятника Славы), улицах — Героев Сибиряков, Ворошилова, Владимира Невского (от бульвара Победы до 60-й Армии), Пятницкого, Платонова, а также площади Ленина. Об этом рассказал мэр Сергей Петрин 7 марта.
Он добавил, что на улице Плехановской специалисты выполнят обработку пропиткой для профилактической защиты покрытия. Предварительно, стоимость работ оценивается в сумму более 900 млн рублей. В случае выделения дополнительных средств градоначальник пообещал включить в план работ и другие магистрали.
Также власти готовятся к поиску подрядчика для обновления разметки. На это будет направлено более 238 млн рублей.
— В этом году будем выполнять и демаркировку линий, толщина которых уже превышает необходимую. После проведения конкурса и заключения контракта к работам сможем приступить при наступлении устойчиво теплой и сухой погоды, — подытожил мэр.