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Очередь на Крымский мост растет — сколько ждать проезда

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту со стороны Тамани выросла до 145 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 12:00 в очереди со стороны Тамани находится 145 транспортных средства. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — говорится в сообщении.

Автомобильный затор начал формироваться в 10 утра. Тогда перед досмотровыми комплексами со стороны Кубани стояли 33 авто. Спустя час очередь выросла вдвое, а к полудню превысила сто авто.

Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, — сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.