Каждый четвертый мужчина в Хабаровске боится забыть про 8 Марта

Забыть поздравить жену с 8 Марта — серьезная ошибка, считают хабаровские мужчины. Опрос показал, какие даты в семье считаются самыми важными и какие праздники игнорируют. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Главные события, о которых должны помнить супруги, — день рождения, годовщина свадьбы и 8 Марта. 62% хабаровчан уверены, что жена обидится, если ее не поздравить с днем рождения. Среди женщин таких оказалось 52%. А вот про 8 Марта переживает каждый четвертый мужчина, хотя лишь 14% женщин признались, что сильно расстроятся.
По результатам опроса SuperJob, жены считают, что годовщина свадьбы для мужчин — значимый праздник, и если его забыть, это станет причиной обиды. Однако опрос показал, что сами мужчины не придают этому большого значения и не расстраиваются, если их не поздравили.
День святого Валентина для хабаровчан не так важен. Большинство опрошенных признались, что не обижаются, если их в этот день не поздравляют.