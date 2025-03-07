Каждый четвертый мужчина в Хабаровске боится забыть про 8 Марта

Главные события, о которых должны помнить супруги, — день рождения, годовщина свадьбы и 8 Марта. 62% хабаровчан уверены, что жена обидится, если ее не поздравить с днем рождения. Среди женщин таких оказалось 52%. А вот про 8 Марта переживает каждый четвертый мужчина, хотя лишь 14% женщин признались, что сильно расстроятся.