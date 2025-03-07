Минтруда Беларуси высказалась о частой смене рабочего места поколением зумеров

Министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко поделилась наблюдениями о том, чем отличаются запросы зумеров, то есть людей, родившихся после середины 1990-х годов.
По словам Палюченко, которые приводит БелТА, зумеры — это талантливое поколение, эти люди не боятся экспериментировать, идти вперед, осваивать все новое.
Вместе с тем, для работников поколения зумеров характерна такая особенность, как более низкий порог постоянства, что на практике приводит к возникновению потребности в более частой смене рабочего места.
Причина этого, по словам министра, кроется в том, что зумеры — более опекаемое поколение, а приходя на первое рабочее место эти люди имеют запрос на сопровождение, некую опеку и особое отношение к себе. В этом ключе все большую значимость обретает система наставничества, которая, кроме прочего, способствует закреплению на рабочем месте.
— Если рядом был бы человек — либо руководитель, либо более внимательный старший товарищ, сотрудник или просто ровесник, который уже поработал в этом направлении, — конечно, решение могло быть иным, — обобщила Павлюченко.
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