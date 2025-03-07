Минтруда Беларуси высказалась о частой смене рабочего места поколением зумеров

Причина этого, по словам министра, кроется в том, что зумеры — более опекаемое поколение, а приходя на первое рабочее место эти люди имеют запрос на сопровождение, некую опеку и особое отношение к себе. В этом ключе все большую значимость обретает система наставничества, которая, кроме прочего, способствует закреплению на рабочем месте.