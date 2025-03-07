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ННГУ начнет обучать поваров и кондитеров

Нижегородский госуниверситет имени Лобачевского получил лицензию на программы среднего профессионального образования по направлениям «Поварское и кондитерское дело» и «Химическая технология производства химических соединений».

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщил ректор ННГУ Олег Трофимов в своем телеграм-канале. По его словам, профессия повара и кондитера входит в топ-50 самых востребованных. Подготовка специалистов будет проходить на базе Института экономики, где уже есть опыт обучения кадров для сферы общественного питания, а также необходимая материально-техническая база. Обучение по направлению химической технологии возьмет на себя Балахнинский филиал ННГУ. Выпускники этой программы получат квалификацию техника-технолога и смогут управлять процессами производства неорганических соединений.