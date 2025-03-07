Новые улицы появятся в «Новокольцовском» в Екатеринбурге

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил наименования новых улиц в строящемся районе «Новокольцовский» в Октябрьском районе. Они будут названы в честь выдающихся людей столицы Среднего Урала и региона — представителей науки, образования, общественников и спортсменов.