Новые улицы появятся в «Новокольцовском» в Екатеринбурге

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил наименования новых улиц в строящемся районе «Новокольцовский» в Октябрьском районе. Они будут названы в честь выдающихся людей столицы Среднего Урала и региона — представителей науки, образования, общественников и спортсменов.
Улицы в «Новокольцовском» будут носить имена Федора Заостровского, Паригория Суетина, Сергея Карпачева, Бориса Россохина, Акима Головина, Юрия Ярошенко, Зои Пушкаревой, Клавдии Бархатовой, Аркадия Воробьева, Татьяны Карелиной, Аркадия Качко, Анны Шаровой, Николая Сыромятникова, Бориса Павловского, Академика Мокроносова, также появится улица «Уральских ученых».