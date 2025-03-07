Вадим Артемов покинул пост заместителя губернатора Ростовской области

Пост заместителя губернатора — руководителя аппарата правительства Ростовской области покинул Вадим Артемов. Отставку чиновника согласовал врио главы региона Юрий Слюсарь. Об этом стало известно сегодня, 7 марта.
Увольнение Вадима Артемова связано с уходом на пенсию. В статусе заместителя губернатора управленец проработал почти 15 лет.
Известно, что вопросы обеспечения политики в сфере территориальной обороны, взаимодействия с военными, таможенными и пограничными органами теперь курирует новый заместитель губернатора Дмитрий Водолацкий.
Вопросами обеспечения деятельности правительства, кадровой политики, архивного дела и защиты гостайны занимается другой замглавы области — Михаил Корнеев. Новые обязанности чиновник временно исполняет с 12 марта.
Напомним, Вадим Артемов родился в 1961 году в городе Калинин (Тверь) в семье военнослужащего. Окончил Днепропетровское зенитно-ракетное командное училище, Гуманитарную академию ВС РФ и Российскую академию госслужбы при президенте России.
За время службы прошел должности от командира взвода до старшего офицера отделения воспитательной работы соединения. Является ветераном военной службы, полковник запаса.
В разные годы также занимал должности советника первого заместителя председателя правительства Московской области и замглавы администрации Ленинского муниципального района Московской области. С 2010 года был заместителем губернатора Ростовской области — руководителем аппарата донского правительства.