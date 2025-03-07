Вадим Артемов покинул пост заместителя губернатора Ростовской области

Напомним, Вадим Артемов родился в 1961 году в городе Калинин (Тверь) в семье военнослужащего. Окончил Днепропетровское зенитно-ракетное командное училище, Гуманитарную академию ВС РФ и Российскую академию госслужбы при президенте России.