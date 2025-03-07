Расписание автобусов № 45 скорректировали в Воронеже

Скорректированный график опубликовала мэрия. Данные актуальны с 5 марта. В данный момент автобусы курсируют в тестовом режиме и специалисты городской администрации намерены мониторить эффективность движения транспорта. Начальной точкой маршрута является остановка «Филиал стоматологической поликлиники № 6», конечная точка маршрута «Улицы Пушкинская». Сейчас график выглядит следующим образом:
Напомним, что накануне в ЮВЖД объявили о корректировках графика поездов «Воронеж — Белгород». Изменения будут действовать в марте и введены для удобства пассажиров.