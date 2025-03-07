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Расписание автобусов № 45 скорректировали в Воронеже

Изменения ввели после просьб горожан.

Источник: Freepik

Скорректированный график опубликовала мэрия. Данные актуальны с 5 марта. В данный момент автобусы курсируют в тестовом режиме и специалисты городской администрации намерены мониторить эффективность движения транспорта. Начальной точкой маршрута является остановка «Филиал стоматологической поликлиники № 6», конечная точка маршрута «Улицы Пушкинская». Сейчас график выглядит следующим образом:

Напомним, что накануне в ЮВЖД объявили о корректировках графика поездов «Воронеж — Белгород». Изменения будут действовать в марте и введены для удобства пассажиров.