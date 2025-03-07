Сезон проката электросамокатов стартует в Минске с 15 марта

Стало известно, что сезон прокатных электросамокатов в Минске начнется с 15 марта. Об этом рассказали на СТВ.
Отмечается, что на данный момент столичные предприниматели активно готовят шеринговые электросамокаты к началу прокатного сезона, проверяя тормоза и электрику. При этом особый акцент делается на безопасность.
Кроме того, с нового сезона шеринговые компаний оборудуют свой транспорт устройствами автоматического сброса скорости при попадании в определенные зоны города: парки, площади, набережные, где много пешеходов.
Также ставятся ограничители скорости — невозможность разогнаться быстрее 25 километров в час. А в специальных зонах скорость будет ограничена до 15 километров в час.
Тем временем белорусы все меньше покупают жетоны в метро, а 53% оплат приходится на проездные.